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«Даже мыши и тараканы в этом зале знают, но не посол России»

  • 31.10.2024, 9:00
  • 5,036
«Даже мыши и тараканы в этом зале знают, но не посол России»

Представитель Украины резко выступил в ООН.

Вчера поздно вечером в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН относительно присутствия на территории РФ солдат из КНДР.

Постперд РФ Небензя заявил, якобы северокорейских солдат в России нет и все это выдумки Украины и Запада, сообщает «Диалог.UA».

После этого слово взял представитель Украины Сергей Кислица, попытавшийся открыть глаза всему миру на так называемые «красные линии» Кремля.

«Россия не пересекает вашу линию: она идет по красной дорожке», - заявил Кислица. Более того, это, скорее, не красная дорожка, а река крови. Она потекла в тот момент, когда России дали место в зале заседаний ООН.

После этого Кислица напомнил РФ, что Украине оказывают помощь страны, которые не находятся под международными санкциями, а получение помощи от КНДР - не только нарушение Устава ООН, но и всех его резолюций.

Активное вовлечение войск Кима в российско-украинскую войну - это плохая новость для всего мира. Режим Кима не просто снабжает РФ своими солдатами, но и преследует долгосрочные цели.

Кислица не исключает, что Пхеньян затребует у Москвы передовые технологии, связанные с ядерным оружием.

После этого Кислица озвучил информацию от разведывательных служб о том, что на полигоне Восточного военного округа РФ военную подготовку проходит до 12 тысячи северокорейских солдат.

Не исключено, что все они получат российское удостоверение личности, будут одеты и обуты в военную форму ВС РФ и стрелять из российского оружия.

Из них создадут «Специальный бурятский батальон», который будет приквартирован к 11-й десантной бригаде ВС РФ.

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