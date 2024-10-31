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Харрис опередила Трампа в двух ключевых штатах

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  • 31.10.2024, 9:05
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Харрис опередила Трампа в двух ключевых штатах

Результаты нового опроса от CNN.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в двух ключевых штатах — Мичигане и Висконсине. Об этом сообщает CNN.

Как говорится в новом опросе телеканала, Харрис опережает Трампа на шесть пунктов в Висконсине и на пять пунктов в Мичигане. По данным CNN, Харрис поддерживают 48% среди потенциальных избирателей в Мичигане, Трампа же — 43%. В Висконсине Харрис поддерживает 51% потенциальных избирателей, Трампа — 45%.

«Незначительное преимущество вице-президента [Камалы Харрис] частично объясняется «относительно высокими показателями среди белых избирателей и белых избирателей без высшего образования — двух групп, которые традиционно «разбивают» республиканцев», — отмечает CNN.

Ранее результаты опроса BloombergNews/Morning Consult, опубликованные 25 октября, показали, что во всех семи ключевых колеблющихся штатах кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп идут наравне — с 49% поддержки на каждого.

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