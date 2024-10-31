В стиле 50-х: представлен оригинальный пикап Citroen Berlingo 1 31.10.2024, 9:10

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Будет выпущено всего 200 таких авто.

Citroen Berlingo получил нестандартную модификацию Fourgonnette в кузове пикап. Она выглядит как пришелец из 50-х годов. Об оригинальном авто рассказали на сайте L’Argus.

Нестандартный тюнинг Citroen Berlingo выполнило итальянское ателье Caselani, которое уже давно выпускает ретроверсии моделей французской марки. Они продаются через дилерскую сеть Citroen.

Дизайнеры Caselani вдохновлялись классическим фургоном Citroen 2CV 1951 года. Именно поэтому Citroen Berlingo Fourgonnette получил большие круглые фары и широкую решетку радиатора, а его боковины стали гофрированными.

В задней части Citroen Berlingo срезали крышу и вместо багажника оборудовали грузовой кузов. Его задний борт имеет распашные двухсекционные двери. Грузоподъемность составляет 650 кг.

А вот салон Citroen Berlingo Fourgonnette почти не изменился — разве что рычаг КПП изготовили из дерева, в отделке появились красные вставки, а педали украсили металлическими накладками.

Новый Citroen Berlingo Fourgonnette предлагают только с 1,5-литровым турбодизелем на 75 л. с. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП.

Всего изготовят 200 Citroen Berlingo Fourgonnette. Стоимость пикапа составит 50 000 евро.

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