Россияне КАБом разрушили многоэтажку в Харькове 2 31.10.2024, 9:20

Погиб ребенок, десятки человек пострадали.

Войска России вечером в среду, 30 октября, ударили авиабомбой по Салтовскому району Харькова и попали в многоэтажный дом, разрушив в нем почти весь подъезд. Погиб ребенок, 34 человека пострадали.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram. Взрыв в городе прогремел около 22:40. На место выехали профильные службы, там вспыхнул пожар, пишет «Обозреватель».

«Полностью разрушены этажи с 6-го по первый этаж 9-этажного дома. Под завалами еще могут быть люди», – написал городской голова.

По предварительным данным, для удара враг использовал ФАБ-500.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что зафиксировано попадание в четвертый этаж многоэтажки. Под завалами могут находиться люди. В результате попадания разрушен почти весь подъезд дома, повреждены гражданские автомобили.

Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Восемь – в среднем, остальные получили легкие ранения. По меньшей мере три человека находятся под завалами, предварительно, среди них – женщина и ребенок. Их пытаются деблокировать спасатели.

Ребенка, погибшего в результате попадания, достали из-под завалов с тяжелой травмой головы, переломами, без признаков жизни, рассказал директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Реанимационные мероприятия проводились в течение 40 минут. Это мальчик 11 лет.

Директор городского департамента по чрезвычайным ситуациям Богдан Гладких в 03:00 сообщил, что под завалами разрушенной российской авиабомбой многоэтажки найдены фрагменты тела. Число погибших увеличилось до двух человек.

Количество пострадавших увеличилось до 33.

На удар России по многоэтажке в Харькове отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Партнеры видят, что каждый день происходит. И в этих условиях каждое их отложенное решение – это по меньшей мере десятки, а то и сотни таких российских бомб против Украины. Их решения – жизнь наших людей. Поэтому мы вместе должны остановить Россию и сделать это со всей возможной силой», – заметил он.

По состоянию на 05:35, по данным ГСЧС, на месте удара были спасены три человека.

«Разрушен подъезд девятиэтажного дома с пятого по первый этажи. Под завалами, вероятно, остаются люди. Аварийно-спасательные работы продолжаются», – подчеркнули спасатели.

Глава ОВА Олег Синегубов утром добавил, что пострадавших 34. По уточненным данным, погибшему мальчику в сентябре исполнилось 12 лет. Кроме того, под завалами находится еще один 15-летний мальчик.

«Обнаружены фрагменты тела уже предварительно идентифицированного лица. Спасательная операция продолжается. Поиски осложняются значительной поврежденностью конструкции дома и угрозой обрушения», – сообщил он.

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