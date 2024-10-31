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Политолог: Кремль предусмотрел скоропостижную гибель Лукашенко

  • 31.10.2024, 9:23
  • 3,188
Политолог: Кремль предусмотрел скоропостижную гибель Лукашенко

Путин отправил Лаврова в Минск на переговоры.

Путин отправил Лаврова в Минск на переговоры с Лукашенко. Встречу не маскировали — так совпало, что заранее было запланировано участие в конференции по евразийской безопасности.

Об этом пишет белорусский политолог Дмитрий Болкунец:

— Ситуация, в которую Лукашенко поставил Путина, демонстративно разорвав все соглашения о неучастии в выборах, заставляет Кремль пересматривать подход и действовать осторожно. Этот вопрос обсуждался на Совете безопасности России в прошлую пятницу. Поддержка Кремля усилит зависимость Беларуси и может втянуть ее в конфликт, особенно учитывая дефицит военных в России и нежелание объявлять новую мобилизацию. Полностью зависимый Лукашенко под угрозой жизни может быть вынужден отправить солдат на войну, что станет трагедией для Беларуси и угрозой для Европы.

В случае выбытия, скоропостижной кончины или гибели Лукашенко во время избирательной кампании Кремль вероятно сделает ставку на Гайдукевича. Отменять «выборы» не будут.

Поддержка Лукашенко со стороны Кремля в 2020 году обернулась большой бедой и развязанной Путиным войной против Украины. Воспользовавшись ослабленным диктатором, надев ему на шею хомут, Путин использовал территорию Беларуси без согласия ее граждан и правительства для акта варварского нападения на Киев и Украину.

Этого бы не произошло, если бы в Беларуси было избранное правительство, а руководство страны не зависело от Кремля.

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