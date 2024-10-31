закрыть
31 октября 2024, четверг, 9:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Фура с ракетным топливом для Ирана горит возле Перми

  • 31.10.2024, 9:30
  • 2,772
Фура с ракетным топливом для Ирана горит возле Перми

Видеофакт.

На выезде из Перми по шоссе Космонавтов произошло ДТП при участии грузового автомобиля и военного КАМАЗа, в результате чего последний загорелся.

Об этом в соцсетях сообщают очевидцы произошедшего, пишет planeta.press.

Как сообщил один из них, инцидент произошел 30 октября примерно после 14:00.

Кроме того, ссылаясь на информацию полученную от работника ФКП «Пермский пороховой завод», он уточнил, что военный транспорт перевозил партию произведенного на предприятии твердого ракетного топлива, которая должна была быть отправлена с военного аэродрома Большое Савино в Иран, где в результате атаки Израиля, как известно, были уничтожены мощности по производству баллистических ракет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников