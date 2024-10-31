Фура с ракетным топливом для Ирана горит возле Перми
- 31.10.2024, 9:30
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Видеофакт.
На выезде из Перми по шоссе Космонавтов произошло ДТП при участии грузового автомобиля и военного КАМАЗа, в результате чего последний загорелся.
Об этом в соцсетях сообщают очевидцы произошедшего, пишет planeta.press.
Как сообщил один из них, инцидент произошел 30 октября примерно после 14:00.
Кроме того, ссылаясь на информацию полученную от работника ФКП «Пермский пороховой завод», он уточнил, что военный транспорт перевозил партию произведенного на предприятии твердого ракетного топлива, которая должна была быть отправлена с военного аэродрома Большое Савино в Иран, где в результате атаки Израиля, как известно, были уничтожены мощности по производству баллистических ракет.