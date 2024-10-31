Стало известно, когда выпадет первый снег в Беларуси
- 31.10.2024, 9:49
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Об этом говорится в прогнозе Белгидромета на три дня.
На выходных в Беларуси может выпасть первый снег. Об этом говорится в прогнозе Белгидромета на три дня.
31 октября и 1 ноября в стране ожидаются дожди, а вот уже 2 ноября похолодает. На страну будут оказывать влияние фронтальные разделы, вслед за которыми с северо-запада Европы ожидается поступление арктической воздушной массы.
«Облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Местами по северо-восточной половине стране слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый, во многих районах республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по северу до +6°С по югу, максимальная днем от 0°С по северо-востоку до +8°С по югу страны», — говорится в прогнозе на 2 ноября.
Сегодня в Беларуси ожидаются небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха максимальная днем +7..+13°С.