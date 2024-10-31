Эксперт назвал условие, при котором Путин сам выведет войска из Украины 6 31.10.2024, 9:54

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Может повторится сценарий, ставший шоком для СССР.

Политический обозреватель Иван Яковина считает, что есть шанс повторения сценария, когда СССР вывел войска из Афганистана, поскольку не было денег для их обеспечения.

Когда придется делать выбор между спасением экономики страны и войной, то Путин выберет второе.

Это приведет к еще более высокому уровню инфляции, когда начнут обрушаться целые отрасли страны.

Об этом Иван Яковина рассказал на своем YouTube-канале.

«Недавно выступал Чемезов, глава «Ростеха». Это суперважное заявление было. Почему? Чемезов — ультравлиятельный человек в России, может, даже второй по влиятельности после Путина. Он говорит, что нет возможности работать военно-промышленному комплексу. В силу целого «букета» причин, но первая и, конечно, главная — это высокая учетная ставка, которую Центробанк российский ввел», - сообщил журналист.

При этом Иван Яковина отметил: «Нет возможности работать, поэтому Путину на каком-то этапе сейчас придется выбирать: либо огромная инфляция, либо работа военно-промышленного комплекса. Конечно, он выберет военно-промышленный комплекс, поскольку война идет. Когда инфляция начнет захлестывать целые отрасли и уничтожать экономику, то я не знаю, как воевать он будет».

«Может повториться ситуация, как в период союза в 1988 году, когда просто не было денег на продолжение войны в Афганистане. Тогда и вывели войска из Афганистана. Это наша главная надежда», - резюмировал политический обозреватель.

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