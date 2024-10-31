Беларусь толкают к дефолту из-за неадекватной фантазии Лукашенко 2 31.10.2024, 9:57

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Деньги на «мечту» диктатора потратят за счет обслуживания внешнего госдолга.

Правительство распорядилось выделить больше денег из бюджета на финансирование работ по геологическому изучению недр. Минприроды получит на эти цели дополнительные средства за счет урезания расходов на обслуживание внешнего госдолга страны. Соответствующее постановление Совмина № 802 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, Министерство природы и охраны окружающей среды в 2024 году получит дополнительные 5,48 млн рублей на финансирование работ по геологическому изучению недр.

Министерству финансов поручено выделить средства на эти цели за счет соответствующего сокращения расходов бюджета на обслуживание внешнего госдолга Беларуси.

Напомним, еще в марте этого года Александр Лукашенко поставил задачу «интенсивного и эффективного освоения месторождений полезных ископаемых». Тогда же диктатор заявлял, что «не верит», что в Беларуси выкачали всю нефть.

В сентябре он вернулся к теме разведывания недр и раскритиковал чиновников, которые мешают добывать полезные ископаемые.

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