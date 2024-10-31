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Началась массированная атака дронов на оккупантов в Бердянске

  • 31.10.2024, 10:01
  • 2,680
Началась массированная атака дронов на оккупантов в Бердянске

В районе порта и «администрации» РФ гремят взрывы.

С утра, 31 октября, во временно оккупированном Бердянске гремят взрывы. Город атакуют дроны, в частности, возникли проблемы со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

«С 6:00 утра Бердянск атакуют наши дроны. Основные удары в районе порта. Над портом визуально заметен дым от большого пожара. большое количество быстрых и пожарных», - рассказал он.

В Бердянске взрывы, город атакуют дроны. Появились первые подробности

Кроме того, по данным советника мэра, местные оккупационные власти мало того, что впервые признали попадание так еще и сообщают об атаке помещения здания самой «администрации» в городе.

«Также по некоторым районам исчезло электроснабжение, а работа официальных бюджетных органов отменена», - констатировал Андрющенко.

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