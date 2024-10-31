Началась массированная атака дронов на оккупантов в Бердянске 31.10.2024, 10:01

2,680

В районе порта и «администрации» РФ гремят взрывы.

С утра, 31 октября, во временно оккупированном Бердянске гремят взрывы. Город атакуют дроны, в частности, возникли проблемы со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

«С 6:00 утра Бердянск атакуют наши дроны. Основные удары в районе порта. Над портом визуально заметен дым от большого пожара. большое количество быстрых и пожарных», - рассказал он.

В Бердянске взрывы, город атакуют дроны. Появились первые подробности

Кроме того, по данным советника мэра, местные оккупационные власти мало того, что впервые признали попадание так еще и сообщают об атаке помещения здания самой «администрации» в городе.

«Также по некоторым районам исчезло электроснабжение, а работа официальных бюджетных органов отменена», - констатировал Андрющенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com