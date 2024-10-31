Подарок для Трампа: оговорка Байдена может стать решающим фактором на выборах в США 5 31.10.2024, 10:09

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В условиях ожесточенной гонки каждое слово имеет значение.

Слова действующего лидера США Джо Байдена о сторонниках Дональда Трампа и «мусоре» стали подарком для кандидата от Республиканской партии и могут повлиять на результат президентских выборов.

На следующий день после того, как Джо Байден, вероятно, назвал сторонников кандидата от Республиканской партии «мусором», Трамп воспользовался возмущением общественности, а кандидат от Демократической партии Камала Харрис столкнулась с необходимостью объяснить эти высказывания, пишет Time.

На митинге в Грин-Бей, штат Висконсин, Трамп приехал на мусоровозе и в ярком оранжевом жилете. Выступая перед сторонниками, политик заявил: «Они относятся к вам как к мусору. Они ко всей нашей стране относятся как к мусору». Говоря о мусоровозе, Дональд Трамп заявил, что он в честь Байдена и Харрис.

Это произошло после того, как Байден, вероятно, назвал «мусором» некоторых сторонников кандидата от республиканцев Дональда Трампа из-за расистских шуток на митинге республиканцев.

Блый дом поспешил внести ясность, что президент США не называл сторонников Трампа мусором, а имел в виду «ненавистническую риторику» на его митинге.

«Однако ущерб, возможно, уже нанесен. Трамп и его союзники быстро воспользовались возможностью представить неудачные слова Байдена как проявление более широкого презрения к рабочему классу Америки», — пишет Time.

Дональд Трамп и его сторонники продолжили усиливать нарратив вокруг высказывания Байдена. Этот инцидент, подчеркивают журналисты, вновь поднимает вопросы о его роли в предвыборной кампании. В Time отмечают, что, хотя Джо Байден периодически появляется вместе с Харрис, его высказывания все чаще вызывают критику со стороны ее штаба. А инцидент с «мусором» может подорвать ее усилия в создании образа объединяющего лидера на финальном этапе гонки. Харрис после инцидента акцентировала на своей приверженности представлять всех американцев, включая тех, кто не согласен с ней, однако, несмотря на эти усилия, кампания Трампа получила новые возможности на решающем этапе.

В то время, как демократы указывают на то, что Трамп неоднократно называл своих оппонентов, в том числе и демократов, внутренними врагами, аналитики указывают, что промах Байдена случился в крайне нестабильный момент для кампании Харрис и любая ошибка может иметь серьезные последствия. Ставки, пишет Time высоки особенно в ключевых штатах, что избиратель может резко изменить свое мнение из-за пары неосторожных слов. По словам аналитиков, инцидент повысит явку сторонников Трампа и может стать поворотным моментом.

«Останутся ли замечания Байдена решающим фактором на выборах, пока неясно. Но в условиях ожесточенной гонки каждое слово имеет значение», — указывают журналисты.

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