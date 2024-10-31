закрыть
31 октября 2024, четверг, 11:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Подарок для Трампа: оговорка Байдена может стать решающим фактором на выборах в США

5
  • 31.10.2024, 10:09
  • 6,862
Подарок для Трампа: оговорка Байдена может стать решающим фактором на выборах в США

В условиях ожесточенной гонки каждое слово имеет значение.

Слова действующего лидера США Джо Байдена о сторонниках Дональда Трампа и «мусоре» стали подарком для кандидата от Республиканской партии и могут повлиять на результат президентских выборов.

На следующий день после того, как Джо Байден, вероятно, назвал сторонников кандидата от Республиканской партии «мусором», Трамп воспользовался возмущением общественности, а кандидат от Демократической партии Камала Харрис столкнулась с необходимостью объяснить эти высказывания, пишет Time.

На митинге в Грин-Бей, штат Висконсин, Трамп приехал на мусоровозе и в ярком оранжевом жилете. Выступая перед сторонниками, политик заявил: «Они относятся к вам как к мусору. Они ко всей нашей стране относятся как к мусору». Говоря о мусоровозе, Дональд Трамп заявил, что он в честь Байдена и Харрис.

Это произошло после того, как Байден, вероятно, назвал «мусором» некоторых сторонников кандидата от республиканцев Дональда Трампа из-за расистских шуток на митинге республиканцев.

Блый дом поспешил внести ясность, что президент США не называл сторонников Трампа мусором, а имел в виду «ненавистническую риторику» на его митинге.

«Однако ущерб, возможно, уже нанесен. Трамп и его союзники быстро воспользовались возможностью представить неудачные слова Байдена как проявление более широкого презрения к рабочему классу Америки», — пишет Time.

Дональд Трамп и его сторонники продолжили усиливать нарратив вокруг высказывания Байдена. Этот инцидент, подчеркивают журналисты, вновь поднимает вопросы о его роли в предвыборной кампании. В Time отмечают, что, хотя Джо Байден периодически появляется вместе с Харрис, его высказывания все чаще вызывают критику со стороны ее штаба. А инцидент с «мусором» может подорвать ее усилия в создании образа объединяющего лидера на финальном этапе гонки. Харрис после инцидента акцентировала на своей приверженности представлять всех американцев, включая тех, кто не согласен с ней, однако, несмотря на эти усилия, кампания Трампа получила новые возможности на решающем этапе.

В то время, как демократы указывают на то, что Трамп неоднократно называл своих оппонентов, в том числе и демократов, внутренними врагами, аналитики указывают, что промах Байдена случился в крайне нестабильный момент для кампании Харрис и любая ошибка может иметь серьезные последствия. Ставки, пишет Time высоки особенно в ключевых штатах, что избиратель может резко изменить свое мнение из-за пары неосторожных слов. По словам аналитиков, инцидент повысит явку сторонников Трампа и может стать поворотным моментом.

«Останутся ли замечания Байдена решающим фактором на выборах, пока неясно. Но в условиях ожесточенной гонки каждое слово имеет значение», — указывают журналисты.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан