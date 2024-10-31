«Юта» Владислава Колячонка разгромила «Калгари» Егора Шаранговича 1 31.10.2024, 10:14

Белорусское дерби завершилось в пользу защитника.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Юта» на своем льду не оставила шансов «Калгари», пишет betnews.by.

Юта — Калгари — 5:1 (Керфут, 4:41, Хэйтон, 19:58, Ламурье, 24:10, Сергачев, 36:32-бол., Келлер, 45:13-бол.; Манта, 23:53).

У хозяев белорусский защитник Владислав Колячонок провел 12 минут 27 секунд игрового времени, сделал 2 перехвата, заблокировал 1 бросок, применил 1 силовой прием и заработал показатель полезности «-1».

У гостей статистика белорусского форварда Егора Шаранговича такова: 17 минут 33 секунды, 2 броска, 1 потеря, 6 выигранных вбрасываний (из 14), показатель полезности «-1».

Набрав 12 очков в 11 матчах, «Юта» располагается на 6-м месте в конференции «Запад». «Флэймз» с 11 баллами после 10 игр идут следом — в компании с «Ванкувером» (11/9) и «Сиэтлом» (11/10).

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