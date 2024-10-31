закрыть
31 октября 2024, четверг, 11:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Юта» Владислава Колячонка разгромила «Калгари» Егора Шаранговича

1
  • 31.10.2024, 10:14
«Юта» Владислава Колячонка разгромила «Калгари» Егора Шаранговича

Белорусское дерби завершилось в пользу защитника.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Юта» на своем льду не оставила шансов «Калгари», пишет betnews.by.

Юта — Калгари — 5:1 (Керфут, 4:41, Хэйтон, 19:58, Ламурье, 24:10, Сергачев, 36:32-бол., Келлер, 45:13-бол.; Манта, 23:53).

У хозяев белорусский защитник Владислав Колячонок провел 12 минут 27 секунд игрового времени, сделал 2 перехвата, заблокировал 1 бросок, применил 1 силовой прием и заработал показатель полезности «-1».

У гостей статистика белорусского форварда Егора Шаранговича такова: 17 минут 33 секунды, 2 броска, 1 потеря, 6 выигранных вбрасываний (из 14), показатель полезности «-1».

Набрав 12 очков в 11 матчах, «Юта» располагается на 6-м месте в конференции «Запад». «Флэймз» с 11 баллами после 10 игр идут следом — в компании с «Ванкувером» (11/9) и «Сиэтлом» (11/10).

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан