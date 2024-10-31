Forbes: Потери РФ резко возросли с октября 2024 года 31.10.2024, 10:18

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Из-за ряда проблем в армии оккупантов.

Армия РФ продвигается почти по всей линии фронта, однако все атаки неряшливые и обходятся РФ очень дорого.

На Курщине еще 15 октября оккупанты из 810-й бригады на бронемашине решили проехать между двумя танками ВСУ.

В итоге они были расстреляны почти в упор, информирует ресурс Forbes.

На Западе военные эксперты назвали тогда эти события самым ближним боем бронетехники в истории войны.

Спустя два дня после тех событий украинские силы обнаружили возле уничтоженного БТР одного оккупанта.

Он был еще жив, и ему было 19 лет. Он признался, что не видел самого выстрела, но услышал только громкий звук. Он чудом выбрался из бронетехники.

То, что происходит по всей линии фронта со стороны ВС РФ, — следствие нехватки профессиональных воинов.

Главная цель Кремля — оккупировать как можно больше украинской территории. Армия Путина слишком торопится выполнить приказ диктатора, что идет в бой почти неподготовленными.

Один из оккупантов, которому 28 лет заявил, что к ВС РФ присоединился 11 июля. Уже 13 августа он был на линии фронта в районе Торецка, а через 6 дней стал «300-м».

Поспешное планирование и незаинтересованное руководство подвергают российских солдат чрезвычайному риску.

Когда российский БТР подъезжает прямо к украинскому танку, это не обязательно вина экипажа, даже если экипаж плохо обучен.

Возможно, им сказали, что они встретятся с дружественными силами, и они приняли украинские машины за своих союзников. Возможно, их командиры заверили их, что все находящиеся поблизости украинские танки были подбиты.

Как бы там ни было, но потери врага резко возросли с октября 2024 года, когда Кремля стал все чаще гнать своих солдат только вперед.

По итогам понедельника потери ВС РФ составили 100 единиц бронетехники и свыше 170 ранеными и убитыми. Если это еще не рекорд, то близко к нему.

Кремль, чтобы завлечь россиян в ВС РФ, увеличил единоразовые выплаты и зарплату. При этом в РФ сильно рассчитывают на помощь от КНДР.

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