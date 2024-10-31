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На границе с Беларусью прошла встреча глав МВД Польши и Германии

  • 31.10.2024, 10:43
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На границе с Беларусью прошла встреча глав МВД Польши и Германии

Затронули тему необходимости реформы европейской системы миграции.

Польша делает все, чтобы граница с Беларусью была безопасной и чтобы в ЕС не дошло до возврата внутренних границ, - заявил глава МВД Польши Томаш Семоняк.

Польша делает все, чтобы ее граница с Беларусью была безопасной и чтобы в Европейском союзе не дошло до возврата внутренних границ. Как передает «Польское радио», об этом заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк на совместной конференции с главой МВД Германии.

Ранее политики ознакомились с мерами безопасности на польской стороне границы. Министр Семоняк заявил, что Польша не пожалеет средств для обеспечения безопасности границы с Беларусью.

«Мы находимся на отрезке модернизированного заграждения, пройти через него не так просто, как на тех участках, которые еще не модернизированы. Мы делаем все, чтобы сделать границу герметичной и безопасной, чтобы в ЕС не вернулись внутренние границы. Мы очень надеемся, что контроль, введенный правительством Германии на сухопутной границе с различными странами, окажется временным и преходящим», - сказал глава польского МВД.

Глава Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер, в свою очередь, заверила, что меры контроля на немецких границах носят временный характер.

«Пограничный контроль, который мы ввели 15 сентября, будет отменен, но только тогда, когда количество людей, незаконно въезжающих в Германию, уменьшится. Как только это станет возможным, контроль будет отменен, это временные решения», - сказала Нэнси Фезер.

В ходе встречи на границе с Беларусью главы МВД Польши и Германии обсудили, среди прочего, сотрудничество между польскими и немецкими службами и приоритеты польского председательства в Совете ЕС. Они также затронули тему необходимости реформы европейской системы миграции и предоставления убежища и обменялись информацией о пребывании военных беженцев из Украины и необходимой поддержке Евросоюзом тех стран, которые приняли наибольшее их количество.

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