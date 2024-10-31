Мировой спрос на золото впервые в истории превысил 100 млрд долларов за квартал 31.10.2024, 10:45

Спрос вырос на 35% по сравнению с прошлым годом.

Мировой спрос на золото в третьем квартале 2024 года впервые в истории превысил 100 миллиардов долларов.

Об этом сообщил Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).

Спрос вырос на 35% по сравнению с прошлым годом, глобальный инвестиционный спрос вырос более чем в два раза в годовом исчислении — до 364 тонн, что было обусловлено повышением спроса на золотые ETFs.

По физическим объемам общий спрос на золото, включая внебиржевые инвестиции, вырос на 5% год к году — до 1313 тонн.

В среду, 30 октября, цена золота впервые в истории превысила отметку в 2800 долларов за унцию. С начала текущего года золото прибавило в цене почти 37%. В 2024 году цены на драгоценный металл более 30 раз обновляли рекордные значения.

Золото продолжает дорожать, полностью подтверждая прогнозы аналитиков. Цена драгметалла впервые в своей истории превзошла порог в 2700 долларов за унцию 26 сентября и с тех пор выросла еще на 3,7% на фоне первого за долгие годы снижения ключевой ставки в США на 0,5% и эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Аналитики отмечают, что свой вклад вносит и неопределенность исхода президентских выборов в США.

Эксперты ведущих мировых банков ожидают, что цены на золото, которые за последнее время несколько раз обновляли исторические максимумы, продолжат расти и в следующем году.

«Высокий спрос на золото со стороны Китая и центральных банков поддерживает цены в последние две недели. Однако настроения инвесторов и динамика специализированных сырьевых фондов говорят о том, что ралли будет продолжаться на фоне повышения учетной ставки ФРС США», — цитирует агентство Reuters аналитиков американского банка JP Morgan.

Эксперты отмечают, что спрос на золото будет расти, по мере того как центробанки крупнейших развитых стран продолжат сокращать базовые учетные ставки. Так, например, по прогнозам JP Morgan, в следующем году цена на золото может достичь 2800 долларов за тройскую унцию, а Bank of America и Citi ожидают, что цена может вплотную приблизиться к отметке 3000 долларов.

«Мы ожидаем, что неопределенность и волатильность будут расти до тех пор, пока не будет утверждена следующая администрация США», — говорят аналитики UBS Group. Они сообщили, что «золото и нефть могут быть эффективными портфельными хеджами», когда на рынках нестабильная ситуация.

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