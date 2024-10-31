Приложение «Дія» попало в топ-200 лучших изобретений мира по версии TIME 1 31.10.2024, 10:47

Первым в мире предложило полностью цифровой процесс бракосочетания.

Ежегодно журнал TIME публикует собственный топ изобретений, меняющих мир — и на этот раз в списке двухсот лучших отметили и украинскую «Дію».

Украинское приложение цифровых услуг представлено в категории «Приложения и программное обеспечение» — как изобретение, которое первым в мире предложило полностью цифровой процесс бракосочетания.

В сопутствующей к топу статье написали: «С сентября граждане Украины могут жениться самым необычным способом: через общегосударственное приложение «Дія». Система проста, хотя и неромантична: один партнер делает предложение через приложение, а другому приходит уведомление. Если вторая сторона ответит «да» в течение 14 дней, они могут пожениться во время видеозвонка в присутствии официального представителя на платформе Webex».

«Это может звучать как суровый способ признаться в любви, но он был разработан, чтобы помочь многим украинским парам, которые физически расстались из-за вторжения России в Украину».

По состоянию на октябрь 2024 года через «Дію» поженились 600+ пар, тогда как в целом подали заявления на брак 6700+ пар, а еще 1,3 млн украинцев отправили предложения.

«Это крутое признание нашего продукта. Эту награду получали OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а теперь в рейтинге — наша украинская Дія», — написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Интересно, что признание к «Дії» прибыло как раз к празднованиям: сегодня сервис отчитывался о 21 млн зарегистрированных пользователей.

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