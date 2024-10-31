ISW: У солдат Путина появилась новая проблема 31.10.2024, 10:54

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В Курской области.

Российские войска недавно продвинулись на главном украинском выступе в Курской области на фоне продолжающихся боев в этом районе. Кадры с геолокацией от 29 октября показали продвижение войск РФ в центральной части Новоивановки.

В МО РФ заявляют, что бои идут в районе Дарьино, Толстого Луга, Плехово, Нижнего Клина и Николаево-Дарьино.

Аналитики из Института изучения войны ISW озвучили ситуацию на Курщине за прошедшие сутки.

При этом Z-военкоры утверждают, что в Новоивановке очень много «серых зон». При этом ВС РФ якобы вытеснили украинские силы из Мартыновки.

Однако в ISW не нашли визуального подтверждения по Мартыновке. Российские военкоры также написали о том, что армия Путина попыталась войти в Плехово, но была выбита оттуда украинскими силами.

Один из военнослужащих Украины заявил, что армия Путина перешла на мотоциклы, квадроциклы и вездеходы из-за большого количества уничтоженной ВСУ бронетехники.

Также он заявил, что оккупанты из 155-й бригады морпехов ВС РФ не такие боеспособные, как были в боях за Угледар.

После того как ВСУ не раз уничтожала эту бригаду, ее пришлось восстанавливать путем набора новобранцев из числа заключенных.

Также на Курщине продолжают вести бои против ВСУ оккупанты из 810-й бригады морпехов, 56-го и 137-го десантных полков. В Глушковскмо районе украинские силы ведут бои против 106-й десантной дивизии.

Еще 29 октября глава Чечни Кадыров заявил об атаке украинских беспилотников на здание университета спецназа РФ в Гудермесе. С его же слов, на этом объекте он якобы держал украинских военнопленных, которые якобы там и погибли.

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