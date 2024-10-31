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В 40 км от Минска продают поместье за два миллиона долларов

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  • 31.10.2024, 11:01
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В 40 км от Минска продают поместье за два миллиона долларов

На огромном участке есть сауны, погреб-бункер и свой лес.

В 42 километрах от Минска, рядом с лесным озером Маковза, продается поместье, стоит два миллиона долларов. Цена выглядит шокирующей, но, наверное, она является справедливой — за эти деньги получаете целый комплекс объектов недвижимости: основной дом, два гостевых с банями, саунами и хаммамом, огромный участок со своим лесом и погреб-бункер, пишет Realt.

Объект находится в живописном уголке Логойщины — в лесной деревне Погребище, на берегу озера Маковза. Комплекс строений расположен на участке более 70 соток, между лесом и полем, практически без соседей, со своей подъездной дорогой.

Основной дом построен по индивидуальному архитектурному проекту, выглядит современно, респектабельно и строго, можно сказать, по европейски. Он не кажется большим, но общая площадь его трех уровней составляет 329,6 м2.

На первом этаже находятся кухня с (неожиданно) русской печью, холл, двухсветная гостиная с витражным остеклением и огромным камином, санузел, кладовка, гардеробная, котельная. Плюс теплый гараж на 3 машины, навес и терраса.

На втором и третьем этажах находятся 5 жилых комнат, 2 санузла, гардеробная и постирочная.

Интерьер современный, лаконичный, с удачными контрастными решениями. Мебель и бытовая техника высокого класса, все практически новое.

Второй дом одноэтажный каркасный, с двумя террасами, навесом и финской баней. Общая площадь — 127,7 м2.

В нем 3 изолированные комнаты, кухня-гостиная, баня с отдельным санузлом и душевой, гостевой санузел, гардеробная и кладовое помещение.

Возле террасы при выходе из бани, есть купель на дровах.

На прилегающей территории находятся парники, эко-огород, детская площадка и воркаут-зона, мини-поле для футбола.

Третий гостевой дом тоже одноэтажный, на 145 м2.

Он с русской баней, хаммамом и купелями. Центральная часть с гостиной-кухней-столовой двухсветная, с панорамными окнами.

В нем имеется комната для гостей, технические помещения, котельная, две гардеробные.

На придомовой территории имеются открытая площадка-терраса (в березняке), погреб-бункер, навес под дрова и костровая зона.

Система жизнеобеспечения всего комплекса довольно сложная, но внушает уверенность, что при любых катаклизмах люди в поместье не останутся без тепла и света.

Отопление комбинированное — от электричества и на пеллетах (альтернативная). Для бесперебойного энергообеспечения организована автономная бензиновая электростанция автоматического реагирования.

В домах организована система вентиляции с рекуперацией и кондиционированием. Водоснабжение от двух скважин глубиной 54 и 79 метров. Канализация — септик.

На территории имеется уличное освещение, видеонаблюдение, автополив.

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