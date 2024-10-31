Порт Бердянска атакован дронами: появились первые кадры 31.10.2024, 11:02

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Мощный налет начался в 6 утра.

Российские войска в оккупированном Бердянске были атакованы беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам Андрющенко, в Бердянске неспокойно с 6:00. Главный удар беспилотников пришелся в район порта. Над портом поднимается столб дыма, а к месту прилетов съезжаются пожарные и бригады скорой помощи.

Оккупационные власти также утверждают, что прилет был по зданию администрации в центре Бердянска.

Сразу же после атаки дронов в некоторых районах города пропало электричество.

Местные паблики также пишут, что удар пришелся на территорию порта. Якобы известно о трех пострадавших.

Оккупанты признались, что удар был нанесен не по школам или садикам, а именно по портовой инфраструктуре.

Z-паблики уверяют, что для атаки использовались дроны-камикадзе, начиненные большим количеством поражающих элементов.

Атака все еще продолжается, а в городе работает система ПВО. Оккупанты призывают автомобилистов пока воздержаться от поездок по городу.

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