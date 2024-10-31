Порт Бердянска атакован дронами: появились первые кадры
- 31.10.2024, 11:02
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Мощный налет начался в 6 утра.
Российские войска в оккупированном Бердянске были атакованы беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По словам Андрющенко, в Бердянске неспокойно с 6:00. Главный удар беспилотников пришелся в район порта. Над портом поднимается столб дыма, а к месту прилетов съезжаются пожарные и бригады скорой помощи.
Оккупационные власти также утверждают, что прилет был по зданию администрации в центре Бердянска.
Сразу же после атаки дронов в некоторых районах города пропало электричество.
Местные паблики также пишут, что удар пришелся на территорию порта. Якобы известно о трех пострадавших.
Оккупанты признались, что удар был нанесен не по школам или садикам, а именно по портовой инфраструктуре.
Z-паблики уверяют, что для атаки использовались дроны-камикадзе, начиненные большим количеством поражающих элементов.
Атака все еще продолжается, а в городе работает система ПВО. Оккупанты призывают автомобилистов пока воздержаться от поездок по городу.