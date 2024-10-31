закрыть
31 октября 2024, четверг, 11:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Филипп Киркоров опять вошел не в ту дверь

3
  • 31.10.2024, 11:08
  • 4,714
Филипп Киркоров опять вошел не в ту дверь

Певца-путиниста «отменяют» в РФ.

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает вторжение РФ, не перестает удивлять россиян своим поведением.

Как сообщили СМИ, глава ФПБК РФ Виталий Бородин заявил, что артиста не стоит пускать на «Голубой огонек».

Бородин отметил, что Киркоров постоянно «входит не в те двери», поэтому ему не место на светских мероприятиях.

«Филипп Киркоров не заслуживает корпоративов, потому что периодически входит не в те двери. То он на «голой» вечеринке, то в Сети появляются ролики с несовершеннолетними, и так далее. Такие люди не должны появляться на мероприятиях», — сказал Бородин.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан