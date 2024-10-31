Филипп Киркоров опять вошел не в ту дверь3
- 31.10.2024, 11:08
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Певца-путиниста «отменяют» в РФ.
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает вторжение РФ, не перестает удивлять россиян своим поведением.
Как сообщили СМИ, глава ФПБК РФ Виталий Бородин заявил, что артиста не стоит пускать на «Голубой огонек».
Бородин отметил, что Киркоров постоянно «входит не в те двери», поэтому ему не место на светских мероприятиях.
«Филипп Киркоров не заслуживает корпоративов, потому что периодически входит не в те двери. То он на «голой» вечеринке, то в Сети появляются ролики с несовершеннолетними, и так далее. Такие люди не должны появляться на мероприятиях», — сказал Бородин.