На «Лидское пиво» составили протокол 31.10.2024, 11:18

Судят за самовольное строительство.

Представителя ОАО «Лидское пиво» позвали в суд Лидского района. Там 30 октября рассматривают дело по ст. 22.8 КоАП «Самовольное строительство», сообщает hrodna.life.

В конце прошлого года Министерство культуры взыскало с предприятия 7 866 150 рубля и 94 копейки через экономический суд Гродненской области. Это отчисления за предпринимательскую деятельность, которая якобы оказывает воздействие на охранные зоны объекта историко-культурного наследия. Дело в том, что часть завода — памятник промышленной архитектуры XIX века.

При рассмотрении того дела говорили о создании дополнительных сооружений на территории завода, в том числе — возведение баков, металлических трубопроводов. Возможно, они и стали причиной актуального разбирательства.

«Лидское пиво» — пивоваренная компания, которая принадлежит финской компании «Olvi». Выпускает 20 видов пива, включая крафт, а также лимонады, сидр, квас и воду. В 2022 году на территории завода — в том самом историческом здании, о котором печется Минкульт — открылся музей пивоварения.

После начала войны в Украине компания Olvi объявила о прекращении экспорта своих продуктов в Россию и выходе из бизнеса в Беларуси. Продаже «Лидского пива» помешало то, что предприятие внесли в список активов, на продажу долей в которых иностранным собственникам нужно разрешение белорусских властей.

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