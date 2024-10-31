закрыть
31 октября 2024, четверг, 11:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На «Лидское пиво» составили протокол

  • 31.10.2024, 11:18
На «Лидское пиво» составили протокол

Судят за самовольное строительство.

Представителя ОАО «Лидское пиво» позвали в суд Лидского района. Там 30 октября рассматривают дело по ст. 22.8 КоАП «Самовольное строительство», сообщает hrodna.life.

В конце прошлого года Министерство культуры взыскало с предприятия 7 866 150 рубля и 94 копейки через экономический суд Гродненской области. Это отчисления за предпринимательскую деятельность, которая якобы оказывает воздействие на охранные зоны объекта историко-культурного наследия. Дело в том, что часть завода — памятник промышленной архитектуры XIX века.

При рассмотрении того дела говорили о создании дополнительных сооружений на территории завода, в том числе — возведение баков, металлических трубопроводов. Возможно, они и стали причиной актуального разбирательства.

«Лидское пиво» — пивоваренная компания, которая принадлежит финской компании «Olvi». Выпускает 20 видов пива, включая крафт, а также лимонады, сидр, квас и воду. В 2022 году на территории завода — в том самом историческом здании, о котором печется Минкульт — открылся музей пивоварения.

После начала войны в Украине компания Olvi объявила о прекращении экспорта своих продуктов в Россию и выходе из бизнеса в Беларуси. Продаже «Лидского пива» помешало то, что предприятие внесли в список активов, на продажу долей в которых иностранным собственникам нужно разрешение белорусских властей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан