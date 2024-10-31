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Стало известно, когда в России иссякнут запасы танков и БМП

  • 31.10.2024, 11:22
  • 2,382
Стало известно, когда в России иссякнут запасы танков и БМП

Эксперты назвали сроки.

Российские склады с танками и БМП должны иссякнуть в 2027 году, с артиллерией - в 2026-м, с реактивными системами залпового огня (РСЗО) - в 2025 году, а запасы минометов исчерпаются прямо сейчас. К такому выводу пришли журналисты «Экономической правды», проанализировав данные OSINT-аналитиков, спутниковые фото и используя метод линейной интерполяции.

Кроме того, по мнению эксперта по российскому военному потенциалу вашингтонского Центра анализа европейской политики Павла Лузина, при нынешних темпах выбытия запасы российских танков и машин пехоты достигнут «критической точки истощения» до второй половины 2026 года.

«Несмотря на многочисленные заявления о том, что Россия перешла на военные рельсы и тратит на оборону около 8% ВВП, Кремль может компенсировать потери танков, бронетехники и артиллерии только извлечением из складов и восстановлением техники, изготовленной в советские времена. Впрочем, эти запасы не кажутся неисчерпаемыми», - говорится в публикации.

Также акцентируется, что не вся техника на российских складах пригодна даже для «каннибализма» - для разбора на запчасти для изготовления «нового» оружия.

«Например, из 3,4 тысячи танков только 614 (18%) имеют удовлетворительное состояние, 1,7 тысячи - плохое, 1,1 тысяча - ужасное, считают аналитики», - отмечается в статье.

Что касается нового производства военной техники в РФ, то, по данным The Economist, с 24 февраля 2022 на фронт было отправлено 175 современных танков Т-90М, а Международный институт стратегических исследований (IISS) оценивает их производство в 2024 году до 90 штук. А Лузин и вовсе уверен, что что Россия может реально изготовить всего 30 танков в год.

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