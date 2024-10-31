Более 120 миллионов долларов держат в грузинских банках белорусы
- 31.10.2024, 11:23
4% взносов физлиц в грузинских банках принадлежат белорусам.
Белорусы держат в грузинских банках более 120 миллионов долларов. Это подсчитал «Позірк», проанализировав данные Национального банка Грузии.
В Грузии, как известно, существует довольно большая белорусская диаспора. Сюда переехали как политические, так и экономические мигранты.
На конец сентября 2024 года на депозитах в банках Грузии, как пишет издание, физические лица хранили 29,91 миллиарда лари (10,88 миллиарда долларов США). При этом доля нерезидентов в этой сумме составляла 28,5%. Гражданам Беларуси принадлежало 4% этих взносов.
По данным белорусского правозащитника Романа Кисляка, сейчас количество белорусов в стране сокращается и составляет около 11 тысяч человек.