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Более 120 миллионов долларов держат в грузинских банках белорусы

  • 31.10.2024, 11:23
Более 120 миллионов долларов держат в грузинских банках белорусы

4% взносов физлиц в грузинских банках принадлежат белорусам.

Белорусы держат в грузинских банках более 120 миллионов долларов. Это подсчитал «Позірк», проанализировав данные Национального банка Грузии.

В Грузии, как известно, существует довольно большая белорусская диаспора. Сюда переехали как политические, так и экономические мигранты.

На конец сентября 2024 года на депозитах в банках Грузии, как пишет издание, физические лица хранили 29,91 миллиарда лари (10,88 миллиарда долларов США). При этом доля нерезидентов в этой сумме составляла 28,5%. Гражданам Беларуси принадлежало 4% этих взносов.

По данным белорусского правозащитника Романа Кисляка, сейчас количество белорусов в стране сокращается и составляет около 11 тысяч человек.

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