Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип

31.10.2024, 11:32

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Одним словом, дождались.

Сталин возвращается в Россию. Потому что успехи у нынешней власти неслыханные. Вот и начала куролесить безоглядно. Она так размахнулась, так возгордилась и пошла колесом, что уже не может остановиться. А вот чтобы остепениться, опомниться, вернуться к своим скромным истокам, тут и думать нечего. Все еще кажется, будто бы не хватает чего-то. Нефть дорогая, вот в чем беда. Шальных денег поднакопили. К тому же инерция слишком велика. Амбиции вообще без предела. И потому все пошло вразнос, кувырком.

Однако страна большая. Даже в такой круговерти осторожных, степенных тоже вокруг оказалось немало. Особенно среди людей чиновных, ответственных. Такие ни при какой погоде страну в обиду не дадут. На них, как на известных черепахах, вся эта система держится. И никакие катаклизмы и прочие испытания этому суровому и непоколебимому сообществу нипочем.

А самый целеустремленный из них, конечно же, губернатор вологодский. Потому что он уже давно уяснил себе, что без железной власти России в нынешнем мире ничего не светит. Разворуют. Растащат. Обманут. И уведут в тайгу. Потом ищи-свищи. И окажется в итоге, что даже челобитную подать тут уже некому. Куда ни глянь, кругом только враги, завистники и прочая хлябь и стынь.

Есть, конечно, Путин - один на всех. Но повсюду ему не успеть. Слишком много рубежей и внезапных прорех обнаружилось. А вдобавок ко всем заботам и обязанностям он еще такую неподъемную ношу взвалил на себя. Не ждали и не гадали, а тут внезапно жуткая и долгая война в чистом виде вдруг привалила. Однако в Кремле и окрестностях значится она под скромным ником СВО. Возможно, в этой подмене кроется какая-то глубокая тайна. Но не губернаторское это дело сумеречные замыслы действующего вождя нескромно разгадывать.

Главная же обязанность ответственного российского губернатора – это уловить суть момента, заметить главную цель в титанических усилиях того, кто в данный момент стоит у кремлевского штурвала, и ненавязчиво обозначить неодолимое желание в трудное мгновение придти на помощь. А если надо – даже подменить на посту. Как это сделать в условиях постоянной смены ритма продвижения страны к ее непредсказуемому завтрашнему дню долго думать не пришлось. Губернаторский кабинет уже давно увешан портретами столпов исчезнувшего в суматохе государства. Тут и выдающиеся члены политбюро, и красные маршалы, и даже незабываемый Лаврентий Павлович во всей красе. Еще не отвергнутый партией и соратниками не расстрелянный.

В чем смысл этой экспозиции? Да все в том же – России нужна железная рука. Иначе снова все пойдет наперекосяк. И оглянуться не успеешь, как уже в Кремле окажется лихая компания желающих «тоже порулить». А губернаторы – народ конкретный. Праздных размышлений ни себе, ни другим не позволяют. Принцип у них простой: задумано – сделано. За это их так безоглядно любит народ. И вот уже стоит на прочном постаменте товарищ Сталин в полный рост. В бронзовой шинели до пят, в военной фуражке и конечно – в сапогах. Одним словом, дождались. Вернулся. Готов предстать перед народом. Зачем?..

А за тем, что снова в России война. И уже длится третий год. И бои идут где-то под Курском. Нет, это не та курская дуга. Это нечто совсем иное. Еще в августе начальник генерального штаба доложил Путину персонально, что ограниченная группа украинских военных, вторгшихся на российскую территорию, получила решительный отпор. И успешно вытесняется из Курской области. Главнокомандующий рапортом генерала, похоже, был удовлетворен. Иначе не показали бы это все по телевизору. Но время шло.

И вот уже глубокой осенью, когда на саммите БРИКС в Казани журналисты пристали с навязчивым вопросом об этой истории, Путин вдруг вдохновился и рассказал об уникальной военной операции. Там вообще назревает котел. Российская армия совершила стремительный бросок и взяла в окружение две тысячи украинских военных. Какой успех! И это там, где российские войска уже так долго не могут выпутаться из навязанной им тактики мобильных боев, постоянной смены обстановки и невосполнимых потерь. Это туда он уговаривал друга и союзника Ына направить свои лучшие войска. Вдруг повезет!..

А что же культовая статуя бывшего вождя? Забыли, небось, в суматохе, затолкали в чулан до лучших времен. Ничего подобного! История его чудесного явления народу вышла за пределы губернаторской зоны и стала достоянием масс. Уже идет народная дискуссия о том, где же определить достойное место вождю советских времен. Ясное дело, голоса разделились. Не все согласны, что ему следует двинуться в сторону Курска, чтобы там вдохновлять новобранцев и прочих военнослужащих.

На этот счет мнения разные. Кто-то в Вологде полагает, что такому монументу самое место перед музеем Варлама Шаламова – перед домом его родителей, откуда писатель еще в молодости был доставлен на долгие годы прямой в сталинский ГУЛАГ. А некоторые вообще уверены, что этой скульптуре место на одном из расстрельных полигонов. Таких на пространстве былого Советского Союза не сосчитать.

А солдат в Курской области вдохновлять на смерть за вождя вполне сможет уважаемый Ким Чен Ын. Этот никого не забудет – ни своих, ни чужих. Он ведь не только вождь, но и маршал. А если повезет, то и до высшего чина дослужится.

Генералиссимус – это круто.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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