Туроператоры назвали самый популярный у белорусов летний курорт 31.10.2024, 11:35

Еще можно успеть на последний рейс.

Самым популярным курортом у белорусов летом 2024 года стала турецкая Анталья. Последний в этом сезоне рейс «Белавиа» туда запланирован на 22 ноября, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций (РСТО).

В 2024 году, как и в прошлом, хитом сезона и самым популярным летним направлением у белорусов стала турецкая Анталья. В РСТО объясняют это «прекрасным сервисом, необыкновенным разнообразием отелей, хорошими пляжами и многолетней привязанностью» туристов из нашей страны.

На 22 ноября в Анталью запланирован последний в этом сезоне рейс авиакомпании «Белавиа» из Минска. По информации туроператора «АэроБелСервис», в продаже еще есть туры с обратным вылетом на эту дату.

«Все остальные так называемые обратки проданы», — сообщили в компании.

Стоимость билетов в одну сторону (Минск — Анталья) на 2, 3, 6, 7, 9, 12, 15 и 22 ноября — от 160 долларов, или 530 рублей.

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