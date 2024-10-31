Бойцы ВСУ под прикрытием БМП Bradley захватили вражеские позиции на Покровском направлении 31.10.2024, 11:37

Видео боя.

Украинские воины из 425-го ОШБ «СКАЛА» под прикрытием БМП Bradley успешно штурмовали позицию оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами слаженной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

«На Покровском направлении фронта украинские бойцы из 425-го ОШБ «СКАЛА» проводят штурм российских позиций при поддержке БМП Bradley. Современные боевые машины обеспечивают огневую поддержку, что позволяет занимать вражеские укрепления, тогда как противник несет серьезные потери», - отмечает в комментарии автор публикации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com