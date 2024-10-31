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Бойцы ВСУ под прикрытием БМП Bradley захватили вражеские позиции на Покровском направлении

  • 31.10.2024, 11:37
Бойцы ВСУ под прикрытием БМП Bradley захватили вражеские позиции на Покровском направлении

Видео боя.

Украинские воины из 425-го ОШБ «СКАЛА» под прикрытием БМП Bradley успешно штурмовали позицию оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами слаженной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

«На Покровском направлении фронта украинские бойцы из 425-го ОШБ «СКАЛА» проводят штурм российских позиций при поддержке БМП Bradley. Современные боевые машины обеспечивают огневую поддержку, что позволяет занимать вражеские укрепления, тогда как противник несет серьезные потери», - отмечает в комментарии автор публикации.

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