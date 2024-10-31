Белорусы начали что-то подозревать? 31.10.2024, 11:46

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Началась «игра в лотерею» перед девальвацией.

На 1 октября совокупная задолженность белорусов по кредитам перед банками составила 24 362,8 млн рублей. Как следует из статистики Нацбанка, сумма задолженности растет с начала года, пишет officelife.

В начале 2024 года совокупная задолженность белорусов перед банками составляла 16,9 млрд рублей. На 1 октября 2024 года этот показатель увеличился до 24,3 млрд рублей.

При этом на 1 января 2024 года задолженность белорусов по кредитам, выданным на потребительские нужды, составляла 4,9 млрд рублей, а по кредитам на финансирование недвижимости — 11,9 млрд рублей.

На 1 октября сумма задолженности по потребительским кредитам выросла практически вдвое — до 9 млрд рублей. А задолженность по кредитам, выданным на финансирование недвижимости, выросла до 15,3 млрд рублей.

Выросла и сумма задолженности по кредитам, выданным банками Беларуси физлицам на покупку, строительство и реконструкцию жилья. Так, на начало года она составляла почти 12,2 млрд рублей. А на 1 октября она выросла до 15,5 млрд рублей.

Примечательно, что у юрлиц задолженность по кредитам, выданным на эти цели, наоборот, снизилась. Так, на начало 2024 года она составляла 357,4 млн рублей, а на 1 октября — 339,4 млн рублей.

Отметим, белорусы часто набирают кредиты перед девальвацией рубля. Экономисты даже называют такую экономическую активность «игрой в лотерею».

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