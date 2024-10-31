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Капитан ВСУ рассказал, что его поразило в сдавшихся в плен россиянах

  • 31.10.2024, 11:58
  • 1,498
Капитан ВСУ рассказал, что его поразило в сдавшихся в плен россиянах

Пленные были взяты в Курской области.

25-летний львовянин, капитан ВСУ Юрий Жуковец дал краткую характеристику российским бойцам, которые попали в плен на Курском направлении в начале операции.

Капитан и командир разведроты 103-й отдельной бригады теробороны Юрий Жуковец в интервью для YouTube-платформы «Украинская правда» поделился своими впечатлениями от общения с российскими военными, которых ему приходилось брать в плен на территории РФ в начале Курской операции.

По словам защитника Украины, все российские солдаты на этом направлении были испуганными и лживыми.

«Страх – это еще понятно, но постоянный обман... Наверное, он характерен для всей их нации, – сказал Жуковец. – Были моменты, когда мы с ними пытались провести беседу, то есть узнать кто, почему и зачем. Но у них всегда звучало всего два тезиса: «Кроме Курщины, мы нигде не были, и мы срочники».

Соответственно, когда позже берешь их документы и смотришь, что кому-то из них 35 лет, закрадываются сомнения, как человек может быть срочником в таком возрасте. Их постоянный обман довел до того, что в конце концов их просто упаковывали, вывозили и передавали специально обученным людям, которые с ними работали и получали необходимую информацию.

«Это патологические лжецы», – подчеркнул капитан ВСУ.

Также Жуковец отметил, как в начале Курской операции главной ошибкой российских военных было то, что они надеялись на вступление в бой всех находящихся с ними рядом солдат. Но в итоге большинство из них начали бежать, это очень плохо сказалось на моральном состоянии оставшихся.

«Когда ты понимаешь, что тебя окружают, ты уже не имеешь никакой мотивации сражаться, поэтому сдаешься в плен», – сказал защитник Украины.

Но россияне достаточно быстро исправили эту ошибку. Они подтянули на Курское направлении регулярную армию и начали проводить достаточно массированные атаки, поэтому сейчас с ними не так легко бороться, как в начале операции.

«Как видите, они всегда берут количеством. У них есть возможность давить нас массой. Понемногу где-то они преуспевают, а где-то им это не помогает. Но в целом эта их тактика действенная», – подытожил Жуковец.

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