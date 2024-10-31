«Спустя десять минут прибежали родители и начали кричать» 31.10.2024, 12:00

Белоруска сняла видео о досмотре детей в магазине — история получила продолжение.

Несколько месяцев назад в TikTok завирусился ролик: жительница столицы в агрессивной форме высказывает свои претензии сотруднику магазина известной торговой сети, которая якобы незаконно досмотрела сумки ее двоих детей на выходе из торгового зала. История имела неожиданное продолжение, пишет агентство «Минск-Новости».

Как рассказала заведующая торговой точкой Татьяна, в тот вечер за покупками в магазин пришли дети, которые своим поведением сразу же вызвали подозрение.

— Они брали товар в руки, затем — создавалось такое впечатление, что кладут его в сумочку, потом достают и возвращают на место, — объяснила она. — При этом оба ребенка озирались по сторонам. Это типичное поведение детей, которые планируют что-то украсть.

Своими действиями они привлекли внимание женщины, и, когда дети уже собирались покинуть магазин, она вежливо попросила мальчика открыть сумку и показать содержимое. Затем она извинилась и попрощалась с ребятами.

— Спустя десять минут прибежали родители, начали кричать. Мать сразу достала телефон и начала снимать, хотя я сказала, что не даю согласия на съемку, — вспомнила собеседница.

После мать двоих детей разместила видео в TikTok, а также оставила запись в книге жалоб и предложений. Ответ со стороны магазина на жалобу вдохновил ее на создание нового видео.

— Многие пользователи соцсети отметили, что нет ничего плохого в том, что сотрудники магазина попросили показать содержимое сумки, — считает заведующая. — Видео набрало огромное количество просмотров. Увидели его коллеги, руководство, партнеры. Постоянные посетители приходили и поддерживали. Все интересовались ходом развития событий.

Тем временем мама детей завела еще одну страницу, которую посвятила непосредственно ситуации в магазине, где разместила все видео по этому вопросу. После этого заведующая магазином обратилась в Национальный центр защиты персональных данных, где ей рекомендовали написать заявление в милицию — по ст. 23.7 КоАП (Нарушение законодательства о защите персональных данных).

— После того как я подала заявление, женщину вызвал участковый, провел с ней беседу. Она удалила все те видео, — рассказала заведующая торговой точкой. — Также я подала заявление в суд. Кстати, сама мать тех детей не пришла ни на одно заседание — вместо нее присутствовал адвокат.

Суд выиграла заведующая магазином, которой назначили компенсацию морального ущерба и возмещение затрат на подачу искового заявления. Хотя главной целью, признается Татьяна, было удаление всех видео из сети, в том числе и тех, которые распространились на других платформах благодаря репостам.

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