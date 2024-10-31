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Бесконечный дурдом

  • Эль Мюрид
  • 31.10.2024, 12:02
Бесконечный дурдом

Кремлю нужен перманентный кризис.

СВО на Украине породила страх будущего в умах российских элит, утверждают источники.

Хотя чиновники и богатейшие бизнесмены устали от СВО, ее возможное окончание также пугает их, рассказали «Медузе» источники, близкие к правительству и администрации президента.

«Непонятно, как жить после СВО, — объясняет один из собеседников издания, близкий АП. — Какие цели будут у страны? Сейчас все понятно: мы воюем и большинство решений принимается, исходя из этого. После СВО придется думать о будущем, целях и стратегиях. И это правда пугает»...

То, что возвращения к «норме» уже не будет, нет смысла обосновывать. «Не-норма» последних пяти лет, начиная с включения в глобальный ковидный психоз, как раз и была введена по причине полного коллапса целеполагания российского режима. Он, как дон Рэба Стругацких, заврался, запутался и перестал понимать, для чего вообще существует. Ему стало окончательно нечего предложить народу страны, так как прежняя концепция: вы не мешаете нам воровать, мы не вмешиваемся в вашу жизнь, перестала работать.

Перед режимом стала маячить перспектива утраты власти, поэтому переход к террористическому управлению последних пяти лет - это вынужденный ответ на его управленческую и мировоззренческую катастрофу. Поэтому СВО - не причина, а следствие, и прекращение СВО не приведет к возвращению к «нормальной» жизни.

Просто потому, что «нормально» режим управлять не в состоянии. Только чрезвычайное «ручное» управление. А для ручного управления нужен перманентный и нескончаемый кризис. Точнее, череда кризисов.

Так что проблема даже не в завершении СВО, а в том, какой кризис придется проектировать сразу после нее. Внешний, внутренний - какой угодно, лишь бы не возвращаться к «норме».

Знать это понимает. Если не сознательно, то на рефлектором уровне. Кроме того, пять лет нескончаемого насилия создали ситуацию привыкания. Теперь нормой становится вот этот бесконечный дурдом. И возвращение к обычной человеческой жизни начинает пугать, как пугает все новое.

При любом следующем режиме - без сомнения, вопрос возвращения к нормальным условиям и нормальной системе управления и отношений между властью и обществом встанет в повестку. При этом режиме подобной роскоши уже не будет. Когда человек в предсмертной агонии, он уже не способен к обычным человеческим радостям - сходить на речку, посидеть в ресторане, пообщаться с друзьями.

Единственное действие, доступное ему - это цепляться за остатки жизни. Для режима власти в целом ситуация аналогичная.

Эль Мюрид, «Телеграм»

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