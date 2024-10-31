Лукашенко снова заговорил о Гааге 12 31.10.2024, 12:04

6,326

Страх — налицо.

31 октября в Минске проходит конференция по евразийской безопасности, на которой выступил Лукашенко. В своем выступлении он попытался убедить присутствующих в «крахе демократи» в ЕС и США.

«Или новый демократический тренд — пугать Международным уголовным судом глав суверенных государств», — сказал Лукашенко, вероятно, имея в виду выдачу ордера на арест Путина и подачу Литвой заявления против него самого. Также Лукашенко в очередной раз пожаловался на санкции, которые, по его мнению, якобы нарушают право на частную собственность.

Напомним, в сентябре 2024 года Литва подала обращение в Международный уголовный суд с просьбой расследовать преступления режима Лукашенко в отношении белорусов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com