Лукашенко снова заговорил о Гааге

Лукашенко снова заговорил о Гааге12
- 31.10.2024, 12:04
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Страх — налицо.
31 октября в Минске проходит конференция по евразийской безопасности, на которой выступил Лукашенко. В своем выступлении он попытался убедить присутствующих в «крахе демократи» в ЕС и США.
«Или новый демократический тренд — пугать Международным уголовным судом глав суверенных государств», — сказал Лукашенко, вероятно, имея в виду выдачу ордера на арест Путина и подачу Литвой заявления против него самого. Также Лукашенко в очередной раз пожаловался на санкции, которые, по его мнению, якобы нарушают право на частную собственность.
Напомним, в сентябре 2024 года Литва подала обращение в Международный уголовный суд с просьбой расследовать преступления режима Лукашенко в отношении белорусов.