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Лукашенко снова заговорил о Гааге

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  • 31.10.2024, 12:04
  • 6,326
Лукашенко снова заговорил о Гааге

Страх — налицо.

31 октября в Минске проходит конференция по евразийской безопасности, на которой выступил Лукашенко. В своем выступлении он попытался убедить присутствующих в «крахе демократи» в ЕС и США.

«Или новый демократический тренд — пугать Международным уголовным судом глав суверенных государств», — сказал Лукашенко, вероятно, имея в виду выдачу ордера на арест Путина и подачу Литвой заявления против него самого. Также Лукашенко в очередной раз пожаловался на санкции, которые, по его мнению, якобы нарушают право на частную собственность.

Напомним, в сентябре 2024 года Литва подала обращение в Международный уголовный суд с просьбой расследовать преступления режима Лукашенко в отношении белорусов.

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