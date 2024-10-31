Сырский созвонился с командующим войсками США в Европе 31.10.2024, 12:07

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О чем был разговор?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский созвонился с командующим Вооруженными Силами США в Европе генералом Кристофером Каволи. Говорили о ситуации на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал генерала Александра Сырского.

«Главной темой нашего разговора была текущая ситуация на фронте. Враг, используя количественное преимущество в личном составе и технике, продолжает интенсивные штурмовые действия по нескольким направлениям», - рассказал он.

Как отметил Сырский, в настоящее время вдоль всей линии фронта продолжаются тяжелые бои высокой интенсивности.

«Именно поэтому в разговоре с генералом Каволи в очередной раз отметил важность усиления военно-технической поддержки Вооруженных Сил Украины», - отметил генерал.

Во время разговора генералы также обменялись мнениями о неотложном и жестком реагировании международного сообщества на привлечение северокорейского военного контингента к боевым действиям на стороне Москвы.

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