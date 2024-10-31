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В белорусских магазинах нашли сухофрукты и орехи с «сюрпризами»

  • 31.10.2024, 12:16
  • 1,734
В белорусских магазинах нашли сухофрукты и орехи с «сюрпризами»

Их запретили.

Небезопасные сухофрукты и орехи выявили в магазинах Могилевщины, сообщает областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В лабораторном отделе установили несоответствие товаров требованиям техрегламента "О безопасности пищевой продукции" по микробиологическим показателям.

В черносливе от производителя «Азия-Фуд» обнаружили дрожжи. А в сушеном винограде из Индии и грецких орехах из Узбекистана нашли плесень.

Местные центры гигиены и эпидемиологии проводят сбор доказательных материалов, связанных с обращением продукции, чтобы можно было принять решение о привлечении виновных к ответственности.

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