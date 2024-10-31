Массированная атака на порт Бердянска: появились новые подробности 1 31.10.2024, 12:19

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Дроны нанесли как минимум шесть успешных ударов.

Украинские дроны атакуют порт в оккупированном Бердянске, сообщил советник городского головы г. Мариуполь Петр Андрющенко.

«Бердянск. С шести утра Бердянск атакуют наши дроны. Основной удар в районе порта. Над портом визуально заметно дым от большого пожара. Большое количество скорых и пожарных», - написал Андрющенко в Telegram.

Кроме того, пишет он, местная оккупационная администрация мало того, что впервые признала попадание, сообщает об атаке на помещение самой администрации в городе.

По информации Андрющенко, в некоторых районах исчезло электроснабжение, а работа официальных бюджетных органов отменена.

«Наконец, доброе утро из оккупации», - эмоционально добавил он.

В эфире «Эспрессо», заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал, что в городе по меньшей мере шесть «прилетов».

По его словам, с 6:00 в Бердянске очень напряженная ситуация с вражеской ПВО.

«Насчитано не менее 6 прилетов, преимущественно в районе порта. Дым, скорые, перекрыты определенные улицы в центре города на подъезде к порту. Оккупанты сообщают, что все хорошо, все под контролем, но почему-то решили сегодня сделать выходной и призвать остаться всех дома, потому что все под контролем соответственно», - сказал чиновник.

Оккупационные власти Бердянска сообщают, что произошла массированная атака по порту, «предположительно с использованием беспилотников-камикадзе».

Говорится, что есть пострадавшие, также принято решение «на время сохраняющейся угрозы», остановить работу социальных учреждений и тому подобное.

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