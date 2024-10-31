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«Сказать, что я был в шоке, — ничего не сказать»

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  • 31.10.2024, 12:23
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«Сказать, что я был в шоке, — ничего не сказать»

Белорус рассказал о «нулевом результате» белорусских чиновников.

«Наша цель – нулевой результат», — под таким заголовком в лоевской районной газете вышел материал об оценке работы чиновников.

«В связи с этим я вспомнил один случай, который произошел десять лет назад в одном из районных центров восточной Беларуси», — пишет читатель сайта Charter97.org из Минска Михаил.

— Я занимаюсь проектами в сфере газа, электроэнергии и водоснабжения, поэтому часто совершаю служебные поездки. Однажды мне довелось побывать и в Лоеве. Устав от дороги, я решил не возвращаться в Минск ночью, а остановиться в местном отеле, о чем тогда очень пожалел. А теперь рассказываю эту историю друзьям как анекдот о туризме в Беларуси.

Так вот… Захожу я в отель и ощущаю, что он пропитан атмосферой советских времен 70-80-х годов, хотя на дворе уже совсем другая эпоха. На рецепции меня радостно встречает девушка, рассказывая о номерах и их ценах. Я смотрю на унылый вид отеля и, чтобы не рисковать своим комфортом, выбираю номер «люкс».

Поднявшись в свои апартаменты, первое, что хочется сделать после поездки на стройку, — это принять душ. Включаю воду, но к моему удивлению течет только холодная. Надев на себя мокрые шорты и футболку, спускаюсь на рецепцию. Объясняю, что у меня нет горячей воды. Девушка смотрит на меня и говорит: «А ее и не будет, потому что у отеля нет центрального отопления воды, точнее, никакого отопления».

Сказать, что я был в шоке, — ничего не сказать. Я даже не подумал спросить о горячей воде, ведь обычно уточняешь наличие кофемашины, кондиционера, холодильника и Wi-Fi. Спрашивать о горячей воде как-то неудобно — могут подумать, что ты не в себе. Как в эпоху Starlink в отеле в центре города может не быть горячей воды? Обычно вода есть даже в каждом кемпинге, куда люди приезжают отдыхать на природе с комфортом.

Вернувшись в номер, я нагрел воду и, поливая себя из кружки, помыл голову.

Так что в районном издании хоть правду сказали. Проходят века, проходят годы, а результат их работы — отсутствие воды, — рассказал читатель сайта Charter97.org.

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