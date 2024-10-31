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Призраки из КНДР

  • Александр Кочетков
  • 31.10.2024, 12:25
  • 3,312
Призраки из КНДР

Скорее обе Кореи объединятся и вступят в НАТО.

Натовцы по данным спутниковой разведки однозначно утверждают, что около 10-12 тысяч северокорейских воинов уже находятся в Курской области и готовятся к непосредственным боестолкновениям из ВСУ.

Что они могут и почему сейчас?

Читал в интернете, что это суперкрутой спецназ из сказочных персонажей, способных жечь танки лучами Чучхе и делать быстрые и мощные рейды в тыл нашей группировки в Курской области. Короче, страшные ужасы в стиле дорам (это такие корейские телесериалы).

Считаю это баснями от врага. Во-первых, 10 тысяч – это четверть всех сил особого назначения КНДР. И половина реального спецназа, которым там есть воздушно-десантные войска. Вряд ли Ким Чен Ын рискнет остаться без своих элитных войск да еще во время серьезного обострения на Корейском полуострове.

Логика подсказывает, что этот «экспедиционный корпус» сформирован, в основном, из легких пехотных бригад, формально относящихся к северокорейским ССП. Хотя нужно помнить, что логика по отношению к КНДР – это шаткая основа.

Более важно, что те же рейды невозможны без средств передвижения – авиации и бронетехники. Ничего такого северокорейцы с собой не везут. У россиян излишней техники тоже нет. А бегом по осенней грязи рейда не проведешь.

Есть противоположные мнения, что «боевые буряты Ына» будут выполнять только вспомогательные функции в тылу, тем самым уволив российских военнослужащих для наступления на наши позиции в Курской области. Тоже не вяжется. Ибо в тылу реального опыта войны 21 века с дронами, РЭБАми и всем остальным не наберешься, а именно в получение такого преимущества над соседом по полуострову заинтересован северокорейский диктатор.

И главное: если северокорейцы начнут прикрывать тылы, то что тогда будет делать непобедимый Ахмат? Бросит свои Тик-токи и пойдет на передовую? Но скорее обе Кореи объединятся и вступят в НАТО.

Поэтому наиболее вероятен варант, когда Кремль эти 10 тысяч условных спецназовцев использует как новейший «Вагнер» для затратных штурмовых действий: у них тоже снижен инстинкт самосохранения и отсутствуют признаки гуманизма. И их тоже не жалко. Северокорейские командиры, которые во время таких операций останутся в тылу, будут опрашивать тех, кому посчастливится выжить, и получат ту информацию, по которой они и приперлись на эту войну.

То есть в целом на ход войны северокорейцы в заявленной численности не повлияют. А вот значительно усложнить для ВСУ ситуацию в Курской области, к сожалению, смогут. Вплоть до превращения ее в критическую.

Именно сейчас этот наглый выпад со стороны Ким Чен Ына осуществлен потому, что сценарий замораживания боевых действий между Россией и Украиной достаточно вероятен. А тогда северокорейский диктатор не успеет усилить свою армию. А также не напомнит громко о себе в очередной раз с намеком, что цивилизованному миру надо его учитывать и договариваться, чтобы он не уткнул чего-то совсем ужасного.

Большая политика диктаторов – это всегда о собственной власти и чужих деньгах.

Александр Кочетков, «Фейсбук»

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