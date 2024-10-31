Мужчина не употреблял алкоголь в течение 1000 дней и был поражен эффектом

Мужчина не употреблял алкоголь в течение 1000 дней и был поражен эффектом9
- 31.10.2024, 12:28
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Он не ожидал таких последствий.
Американец, принявший решение отказаться от алкоголя на 1000 дней, рассказал об удивительных вещах, которые он открыл для себя на пути к трезвости.
Об этом пишет LADbible.
Ютубер и тренер по самосовершенствованию Кларк Кегли регулярно делится мотивационными видео на своем канале. Проведя 1000 дней – а это чуть больше двух с половиной лет – в трезвости, Кларк объяснил, что почувствовал целый ряд физических преимуществ, среди которых: лучший сон, большая ясность ума и отсутствие ужасного «чувства зависания».
Опыт Кларка не уникален, ведь согласно рекомендациям медиков, увеличение энергии, улучшение самочувствия утром и экономия денег являются краткосрочными преимуществами сокращения употребления алкоголя или трезвости. Однако, как только Кларк перешел на более поздние стадии трезвости, он стал испытывать более удивительные изменения в своей жизни.
Согласно рекомендациям NHS и Drinkaware, долгосрочные преимущества отказа от алкоголя содержат снижение АД, уровня холестерина и гипертонии, а также уменьшение риска развития рака и заболеваний печени.
Для Кларка самые неожиданные изменения в его жизни не были связаны с улучшением физического здоровья, а сосредоточились на том, как он чувствовал себя.
Ютубер продолжил объяснять, что после трезвости он начал чувствовать, что у него появилось больше свободного времени, и что он смог заново открыть для себя свои хобби, поскольку теперь все стало более приятным для него.
Он также добавил, что употребление алкоголя сделало его более «толерантным» к своему окружению, и что трезвость помогла ему научиться комфортно противостоять дискомфорту в жизни.
Отказ от алкоголя также позволил Кларк переоценить свои жизненные цели. Контент-создатель объяснил, что к 30 годам он так и не завершил то, что хотел сделать в 18-летнем возрасте.
«Я смог переоценить, что действительно имеет значение», — пояснил он.
Он также отметил, что чувствует «зависть» к себе прежнему и к людям, умеющим пить умеренно, из-за «магической харизмы», которую некоторые люди, кажется, получают после выпивки.
«Я скучаю по тому ощущению, когда я пью две рюмки, да, я взбешен, что потерял эту способность контролировать, но так легко видеть положительные стороны вещей, а не недостатки», — добавил он. «Если вы собираетесь сравнивать, вам нужен весь контекст».