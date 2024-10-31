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Трамп устроил необычный перфоманс в ответ на слова Байдена

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  • 31.10.2024, 12:29
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Трамп устроил необычный перфоманс в ответ на слова Байдена

Видеофакт.

Вчера кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп решил примерить на себя роль мусорщика. А не так давно он уже попробовал себя в роли сотрудника «Макдоналдса».

Трамп приземлился на своем самолете в Грин Бэе (Висконсин, США) в рамках предвыборного турне. Он спустился с трапа в костюме сотрудника коммунальной службы, информирует ресурс ABC News.

После этого он сел в кабину мусоровоза. Такой перфоманс был неспроста. Это был намек на слова Байдена относительно того, что сторонники Трампа – «мусор».

В ходе недавнего видеозвонка от активистов, отстаивающих права латиноамериканцев, Байден прокомментировал слова комика Тони Хинкчлифа. Юморист решил назвать Пуэрто-Рико «островом мусора». Однако Байден заявил, что единственный мусор в Пуэрто-Рико – сторонники Трампа.

Затем президент США решил поправить свои же слова, заявив, что сторонники Трампа пытаются демонизировать латиноамериканцев.

Трамп сел в мусоровоз и заявил, что «едет убирать мусор». Более того, ранее Трамп уже отрекся от комика Хинкчлифа, заявив, что ничего не слышал о таком юмористе. При этом также признался, что слышал его слова о Пуэрто-Рико.

Экс-президент США заявил, что он комик и не стоит к его словам относиться серьезно.

Относительно Трампа, то после катания на мусоровозе Трамп вышел к своим сторонникам в оранжевом костюме коммунальщика.

Не так давно Трамп прошел «работать» в «Макдоналдс» после слов Харрис о том, что она в студенческие годы работала в этом заведении.

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