США предупредили Лукашенко 7 31.10.2024, 12:43

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Об этом рассказал сам диктатор.

Лукашенко заявил, что недавно контактировал с «высокопоставленным чиновником» США. По его словам, беседа проходила по переписке через посредника. Имя собеседника он не раскрыл.

Как заявляет Лукашенко, разговор шел о войне в Украине. Американская сторона предупреждала Минск о последствиях непосредственного вступления Беларуси в войну против Украины.

«Недавно мне пришлось переписываться через посредника с высокопоставленным чиновником Соединенных Штатов Америки. Они нас пугали тем, что если вы не дай бог поможете России и зайдете в Украину через север, если вы там чего-то что-то, мы введем такие санкции, мы с вами начнем войну», — сказал Лукашенко

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