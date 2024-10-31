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«Идут «чмобики» волна за волной»

  • 31.10.2024, 12:47
  • 2,706
«Идут «чмобики» волна за волной»

Украинский защитник рассказал о методах ведения боя оккупантов.

Украинский военный Юрий Горский, опираясь на собственные наблюдения, рассказал о методах ведения боя оккупантов и особенностях построения их наступлений.

Пост Горский опубликовал на своих страницах в соцсетях.

«Трудно поверить что ни*уя не чмобики, а даже если и чмобики или «шторма», которых массово набирают из «посьолков» и зон, — то все равно ни*уя не хотят сдыхать «как роса на солнце», — написал защитник.

Несмотря на это, Горский отметил, что главная цель украинский военных — не дать оккупантам встретить закат солнца в тот день.

«Идут «чмобики» волна за волной по 5−10 человек, часто не принимая во внимание своих 200 и 300, потому что эвак просто не предусмотрен. Идут управляем, идут по карте, с предварительной доразведкой, под сопровождение своих дронов», — рассказал военный.

По словам Горского, на картах нарисована схема с маршрутами движения, пронумерованы дома и пункты, куда оккупанты ежедневно должны доходить. На каждый следующий день — новая карта с буквой Д и номером, который соответствует «дню наступления».

«Одну из таких [карт — ред.] держал в руках. Из нее несло затхлым запахом, а сама карта была щедро залита кровью своего предыдущего владельца. Это из хорошего. Из плохого же — тех новых карт и новых дней будет столько, пока не достигнется запланированный рубеж. Сколько бы групп не разбилось о нашу оборону. Хотите вы того или нет, но их больше. Тотальное преимущество — у врага. Он способен накопить личный состав, открыть новое направление и перемолоть очередное село, которое еще недавно было у линии боевых действий. А потом пойти дальше, устилая очередную посадку своими трупами с красными повязками на руках.

И все это — с тотальным самопожертвованием и работой на результат одних с нашей стороны с одной стороны, и с большим похуизмом, нежеланием учиться, развиваться и воевать современную войну с другой стороны, но с той же нашей стороны», — отметил Горский.

Военный добавил, что текст написал еще летом, однако не хотел тогда публиковать, ведь сообщение содержало бы актуальные на то время карты с зонами ведения боевых действий. Но теперь та территория, где был написан текст, оккупирована, рассказал Горский.

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