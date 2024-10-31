В Минске снова задержали Нину Багинскую

В Минске снова задержали Нину Багинскую3
- 31.10.2024, 12:50
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Активистка завязывала ленточку у Красного костела.
Известную общественную активистку Нину Багинскую задержали вечером 30 октября на площади Независимости в Минске. Об этом стало известно телеканалу «Белсат» от собственных источников.
По данным канала, задержание произошло в тот момент, когда Багинская завязывала бело-красно-белую ленточку на дереве возле закрытого Красного костела в Минске.
Сообщается, что в Московском РУВД на 77-летнюю Багинскую составили административный протокол. Милиционеры продержали женщину в управлении более двух часов и отпустили до суда домой.
Напомним, 30 октября «Белсат» сообщал, что 19 октября в Минске на улице Козлова Нина Багинская шла с плакатом, на котором было написано «БНФ». Именно в этот день 36 лет назад был создан оргкомитет организации.
Тогда активистку также задержали и отвезли в отделение милиции, где завели руки за спину и надели наручники. Ее продержали три часа и отпустили до суда.