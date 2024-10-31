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Дроны уничтожили инфраструктуру оккупантов в порту Бердянска

  • 31.10.2024, 12:55
  • 1,414
Дроны уничтожили инфраструктуру оккупантов в порту Бердянска

Стало известно о последствиях атаки.

В четверг утром, 31 октября, во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы. Украинские беспилотники атаковали район порта. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что атака началась с шести часов утра. Над портом виднеется дым от пожара. По его словам, там много скорых и пожарных.

Андрющенко отметил, что местные оккупационные власти впервые признали попадание и сообщают об атаке на помещение самой администрации в Бердянске.

Кроме того, в некоторых районах города пропал свет, а работу бюджетных органов отменили.

Telegram-канал так называемой администрации Бердянска сообщил, что городской порт, предположительно, был атакован беспилотниками-камикадзе. В городе работала ПВО.

Местных также попросили оставаться дома, воздержаться сегодня от поездок на автомобиле и, по возможности, быть как можно дальше от окон.

«Школы, детсады и другие общественные учреждения сегодня работать не будут», — говорится в сообщении.

Так называемый губернатор Запорожской области Евгений Балицкий написал, что «Бердянск подвергся массированному террористическому обстрелу».

Балицкий добавил, что работа детских садов и социальных учреждений приостановлена «до полной стабилизации обстановки». Он утверждает, что всего город атаковали 10 атак БПЛА: семь обстрелов зафиксировано по городскому порту, еще три — якобы по жилому сектору.

«Разрушению подверглась инфраструктура порта, частное домовладение и цветочный магазин», — отметил так называемый глава Запорожской области.

Член так называемой администрации Запорожской области Владимир Рогов также опубликовал в Telegram видео пролета дрона, который атаковал порт Бердянска, но при этом призвал местных «не снимать и не выкладывать в интернет фотографии и видео работы ПВО».

Впоследствии Андрющенко поделился данными OSINT-аналитика Alex S, который установил место падения обломков от работы российской ПВО.

«Это — улица Итальянская в Бердянске. Что указывает, что российская ПВО просто сбивала БПЛА над центром города. Учитывая, что основной удар и последствия именно от удара в морском порту Бердянска — российская ПВО как всегда успешно борется только с гражданской инфраструктурой», — отметил он.

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