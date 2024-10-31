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Белорусы оказались «маслоедами»

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  • 31.10.2024, 12:58
  • 1,454
Белорусы оказались «маслоедами»

Второе место в мире по употреблению этого продукта.

По статистике, в Беларуси каждый год съедается 4,74 кг масла на человека. Это заметил сайт Office Life.

Больше только в Новой Зеландии – 6,12 кг на человека в год. А вот в соседней России такой показатель составил всего 2,77 кг.

Белорусы любят не только масло, но и сыры. В последнее время особенно популярными стали мягкие. Их продажи за девять месяцев 2024-го выросли в полтора раза в сравнении с прошлым годом.

Среди набирающих популярность сортов – рикотта, брынза, фета, моцарелла и маскарпоне. А вот всякие намазки, которые считаются мягкими сырами, сейчас не только в изобилии, но и в спросе.

Из-за того же повышенного интереса к сырам с плесенью в Беларуси решили расширить их изготовление. В 2024-м в Вилейке откроют производство сыров с белой плесенью. В планах – увеличить выпуск сыров с голубой плесенью на Нарочанском производственном участке Минского молочного завода №1.

Сейчас белорусы едят 7,37 кг сыра на человека в год. Но, по словам специалистов, резервы есть. Вот, например, россияне съедают почти по 10 кг, а граждане Евросоюза – и вовсе 20 кило.

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