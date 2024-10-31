На Марсе нашли странные зеленые пятна 31.10.2024, 13:07

Ученые пока не могут понять, как они возникли.

Марсоход NASA Perseverance находится на Марсе уже четвертый год, исследуя поверхность планеты в поисках признаков жизни в прошлом, пишет Space.com.

Во время таких поисков Perseverance сделал снимок абразивной зоны Malgosa Crest при помощи своей камеры SHERLOC WATSON. Внутри породы марсоход обнаружил черные и белые пятна, и что самое интересно зеленоватые. Такая неожиданная находка заинтриговала ученых, хотя состав породы до сих пор остается неизвестным.

Для того, чтобы заглянуть внутрь породы, марсоход соскреб небольшой участок в скальном обнажении под названием Wallace Butte. Диаметр пятна, которое удалось расчистить марсоходу, составил 5 см, а большое зеленое пятно на снимке имеет диаметр всего около 2 мм.

На Земле красные камни, похожие на марсианские, обычно получают свой окрас благодаря окислению железа, того же типа, что делает человеческую кровь красной.

Зеленые же пятна на Земле, похожие на те, что нашел Perseverance, образуются на красных камнях, когда жидкая вода просачивается через осадок. В ходе такого процесса железо в камнях окисляется, оставляя зеленые пятна на камнях.

Иногда в этом процессе на Земле задействованы и микробы, но даже без них на марсианских камнях могли появиться зеленые пятна. К примеру, химическое взаимодействие между серой и железом также может способствовать реакциям восстановления железа без помощи микроорганизмов.

Но какой тип реакции был ответственный за появление зеленых пятен на Марсе остается неизвестным.

Дело в том, что марсоходу не хватило места для того, чтобы безопасно достать свои роботизированные руки и дотянуться до камня с зеленым пятном. Таким образом у марсохода не было возможности рассмотреть свое открытие поближе.

Ученые из NASA надеются на то, что Perseverance удастся раскопать нечто подобное в будущем и тогда странные зеленые пятна получится изучить подробнее.

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