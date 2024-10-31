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Инфляция в России вышла из-под контроля

  • 31.10.2024, 13:08
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Инфляция в России вышла из-под контроля

Цены подскочили на еще один популярный продукт.

Инфляция в России продолжает стремительно набирать обороты, что наносит серьезный удар по кошелькам россиян и оставляет тяжелый отпечаток на экономике страны, ослабленной санкциями и войной с Украиной.

Экономический аналитик Анатолий Несмиян отмечает, что цены на товары повседневного спроса бьют рекорды, а теперь в группу риска по подорожанию попал даже картофель.

По словам эксперта, «каскадные» кризисы становятся новой реальностью для России: вслед за курицей, яйцами и молочными продуктами дефицит и рост цен могут затронуть и другие критически важные товары.

Причины этих кризисов не столь важны, считает Несмиян, ведь ситуация складывается схожим образом: производители не могут покрывать расходы и поэтому либо сокращают производство, либо удерживают товары, создавая искусственный дефицит и провоцируя рост цен.

«А там подтянутся и другие критически важные товары, которые тоже внезапно перейдут в категорию дефицитных», - пишет он. Рост цен на молоко лишь подтверждает этот тренд.

Исполнительный директор Союза животноводов Урала (РФ) Елена Стафеева сообщила, что закупочная цена на молоко у аграриев уже достигла 50 рублей за килограмм, но этого недостаточно для покрытия затрат, что ставит под угрозу дальнейшее производство.

Несмиян предсказывает, что реакция властей РФ будет предсказуемой: попытки повлиять на ситуацию угрозами и административными методами, а затем отстранение и вынужденное повышение цен на очередную группу товаров.

Экономический кризис принимает системный характер, и российским гражданам предстоит готовиться к новым волнам подорожания.

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