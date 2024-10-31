Российские военные разграбили районный центр в Курской области 1 31.10.2024, 13:15

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Огромные масштабы мародерства.

Появились новые свидетельства мародерства из Коренево в Курской области РФ. Его разграбили российские военные, сообщает ASTRA.

На первом видео жильцы дома в поселке Коренево зафиксировали пропавшие у них ценности — телевизор, компьютер, различную бытовую технику и так далее. На втором видео сотрудники военной полиции обходят многоквартирный дом и за кадром констатируют, что «все квартиры взломаны, все вынесено».

О том, что Коренево сильно пострадало от мародерства, ASTRA со ссылкой на местного жителя писала еще в начале сентября, когда в сети появилось видео из разграбленного детского магазина «Капитоша».

Накануне губернатор Курской области Смирнов заявил, что информация о мародерах в регионе — это «вброс со стороны спецслужб противника». Его слова вызвали возмущение пострадавших от мародерства жителей приграничья — в частности, жителей Коренево.

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