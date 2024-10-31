закрыть
31 октября 2024, четверг, 13:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские военные разграбили районный центр в Курской области

1
  • 31.10.2024, 13:15
  • 2,726
Российские военные разграбили районный центр в Курской области

Огромные масштабы мародерства.

Появились новые свидетельства мародерства из Коренево в Курской области РФ. Его разграбили российские военные, сообщает ASTRA.

На первом видео жильцы дома в поселке Коренево зафиксировали пропавшие у них ценности — телевизор, компьютер, различную бытовую технику и так далее. На втором видео сотрудники военной полиции обходят многоквартирный дом и за кадром констатируют, что «все квартиры взломаны, все вынесено».

О том, что Коренево сильно пострадало от мародерства, ASTRA со ссылкой на местного жителя писала еще в начале сентября, когда в сети появилось видео из разграбленного детского магазина «Капитоша».

Накануне губернатор Курской области Смирнов заявил, что информация о мародерах в регионе — это «вброс со стороны спецслужб противника». Его слова вызвали возмущение пострадавших от мародерства жителей приграничья — в частности, жителей Коренево.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип