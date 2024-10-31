В Беларусь идет арктический циклон 31.10.2024, 13:17

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Где будет до -4°C?

Белгидромет спрогнозировал приход циклона со Скандинавии, который, предположительно, принесет белорусам к выходным арктический воздух и заметное похолодание. Появились в официальных прогнозах синоптиков и сообщения о первом снеге. Узнали, где и кому приготовиться к ночным морозам до -4°С, а также как приготовиться к первым снегопадам и гололеду белорусским автомобилистам.

Согласно оперативному прогнозу Белгидромета, в первый день ноября погоду в Беларуси уже будут определять атмосферные фронты скандинавского циклона. Как следствие, во многих районах страны ожидается пасмурная погода, с дождями и сильным порывистым ветром. Впрочем, температура воздуха в этот день будет держаться в «плюсе», даже ночью не опускаясь ниже +5..+10°С. Максимальные дневные значения синоптики спрогнозировали в пределах +10..+15°С.

А вот на выходные Белгидромет спрогнозировал заметное похолодание. Так, в субботу, 2 ноября, за фронтальными разделами с северо-запада Европы хлынет холодная арктическая воздушная масса, которая может принести не только повсеместные дожди, но мокрый снег, а по Витебской области — слабый гололед и гололедицу на отдельных участках дорог.

Ночью столбик термометра в Витебской области может опуститься до -2°С, на юге Беларуси пока останется в «плюсе» — до +6°С. Дневные максимумы будут варьироваться от 0°С по северо-востоку до +8°С по югу Беларуси.

Такая же погода сохранится в воскресенье, 3 ноября. Небольшой кратковременный снегопад синоптики спрогнозировали в ночное время местами по стране, днем на большей части территории страны снег может перемежаться с дождем, будет дуть сильный порывистый ветер, а в отдельных районах ожидается гололедица на дорогах. Продолжится и похолодание: до -4..+1°С ночью и 0..+7°С днем.

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