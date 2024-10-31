Страна живописных шизофреников 1 Александр Невзоров

31.10.2024, 13:26

1,386

Русские фрики — впереди планеты всей.

Все же Россия - страна самых живописных шизофреников.

Африканцам с их культами Вуду и Азэ, племенам Мамбара и прочим товарищам с кабаньими клыками и кольцами в ноздрях - далеко до русского казачества и духовенства.

Атаманы и архимандриты не ограничиваются раскраской лиц, тел и вставками костей в носы. Русские фрики много лет пошивают костюмы и мастерят аксессуары для своих шоу.

Бредовики-затейники из Сестрорецка ушли в «кругосветку». Их цель вызвать «изумление всех народов земли и склонение пред русской мощью».

В качестве «священной колесницы» - велоколясочка, нагруженная иконами, кефиром и «докторской» ( на первые дни многолетнего пути).

Александр Невзоров, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com