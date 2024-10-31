Страна живописных шизофреников

Страна живописных шизофреников1
- Александр Невзоров
- 31.10.2024, 13:26
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Русские фрики — впереди планеты всей.
Все же Россия - страна самых живописных шизофреников.
Африканцам с их культами Вуду и Азэ, племенам Мамбара и прочим товарищам с кабаньими клыками и кольцами в ноздрях - далеко до русского казачества и духовенства.
Атаманы и архимандриты не ограничиваются раскраской лиц, тел и вставками костей в носы. Русские фрики много лет пошивают костюмы и мастерят аксессуары для своих шоу.
Бредовики-затейники из Сестрорецка ушли в «кругосветку». Их цель вызвать «изумление всех народов земли и склонение пред русской мощью».
В качестве «священной колесницы» - велоколясочка, нагруженная иконами, кефиром и «докторской» ( на первые дни многолетнего пути).
Александр Невзоров, «Телеграм»