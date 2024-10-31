закрыть
31 октября 2024, четверг, 13:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Страна живописных шизофреников

1
  • Александр Невзоров
  • 31.10.2024, 13:26
  • 1,386
Страна живописных шизофреников

Русские фрики — впереди планеты всей.

Все же Россия - страна самых живописных шизофреников.

Африканцам с их культами Вуду и Азэ, племенам Мамбара и прочим товарищам с кабаньими клыками и кольцами в ноздрях - далеко до русского казачества и духовенства.

Атаманы и архимандриты не ограничиваются раскраской лиц, тел и вставками костей в носы. Русские фрики много лет пошивают костюмы и мастерят аксессуары для своих шоу.

Бредовики-затейники из Сестрорецка ушли в «кругосветку». Их цель вызвать «изумление всех народов земли и склонение пред русской мощью».

В качестве «священной колесницы» - велоколясочка, нагруженная иконами, кефиром и «докторской» ( на первые дни многолетнего пути).

Александр Невзоров, «Телеграм»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип