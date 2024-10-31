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Республиканец Шварценеггер поддержал демократку Харрис

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  • 31.10.2024, 13:32
Республиканец Шварценеггер поддержал демократку Харрис

И заявил, что благополучие США должно стоять выше партийной принадлежности.

Республиканец Арнольд Шварценеггер, который стал губернатором Калифорнии от Республиканской партии, раскритиковал в соцсети X обе ведущие политические партии США.

«Буду откровенен: сейчас мне не нравится ни одна из партий. Моя партия, республиканцы, забыла о преимуществах свободного рынка, увеличила дефицит и отрицает результаты выборов. Демократы не лучше справляются с дефицитом, и меня беспокоит, что их местная политика вредит нашим городам, увеличивая уровень преступности», — цитирует его Bild.

Тем не менее, накануне президентских выборов Шварценеггер склоняется к поддержке демократов, так как не может сказать ничего положительного о Дональде Трампе:

«Кандидат, который не уважает ваш голос, если он не в его поддержку; кандидат, который посылает своих сторонников штурмовать Капитолий, а сам наблюдает за этим с диетической колой в руках; кандидат, который не показал способности проводить какую-либо политику, кроме снижения налогов, выгодного его спонсорам и другим богатым людям вроде меня, но никому больше; кандидат, который считает американцев, несогласных с ним, большими врагами, чем Китай, Россия или Северная Корея, — он не решит наши проблемы».

Шварценеггер считает, что США смогут «двигаться вперед как страна» только с Камалой Харрис и Тимом Уолзом, даже если он «не согласен с их программой».

По его мнению, благополучие США должно стоять выше партийной принадлежности.

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