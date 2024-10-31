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Культовый Бэтмобиль впервые в истории запустят в производство

  • 31.10.2024, 13:35
Культовый Бэтмобиль впервые в истории запустят в производство

Эксклюзив за $3 млн станет серийным.

Знаменитый Бэтмобиль впервые в истории станет серийным. Компания Action Engineering собирается изготовить 10 авто Бэтмена и продавать их за $2,99 миллиона. Об этом сообщается на сайте BruceWaneX.

Конечно, существовало несколько разных Бэтмобилей. Для производства выбрали самую необычную модель Tumbler из трилогии «Темный рыцарь». Стоит отметить, что проект одобрила студия Warner Bros. Discovery и каждый покупатель получит специальный сертификат подлинности автомобиля.

Серийный Бэтмобиль внешне в точности воспроизводит авто из фильма и отличается агрессивным рубленым дизайном с огромными задними колесами. Tumbler достигает 4663 мм в длину, 2835 мм в ширину и 1524 в высоту. Несмотря на использование в конструкции карбона и кевлара, масса составляет 2500 кг.

Авто имитирует звук реактивного двигателя

Впрочем, салон авто не лишен атрибутов комфорта — установлены два 10-дюймовых дисплея, навигация и кондиционер. Спортивные кресла обшили альакантарой.

Бэтмобиль Tumbler оснастили 6,2-литровым 525-сильным V8 от Chevrolet Corvette и 8-ступенчатой автоматической КПП. Специальный акустический синтезатор может имитировать звук реактивного двигателя, которым был оснащен Бэтмобиль в кино.

Бэтмобиль стоит $2,99 миллиона

Хотя авто способно самостоятельно передвигаться, оно не допущено к эксплуатации на дорогах общего пользования. Следовательно, ездить на нем можно только по частной территории или перекрытой дороге.

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